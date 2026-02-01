Choque deja dos mujeres y hombre lesionados en Guadalupe

Horas antes, otro accidente vial provocado por un tráiler en el Libramiento Noroeste fue atendido por Protección Civil de Nuevo León

Un accidente vial que involucró a dos vehículos dejó a tres personas lesionadas la mañana de este sábado en el cruce de la avenida Benito Juárez con 20 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes atendieron a los pasajeros de ambos vehículos. Tras la atención prehospitalaria, se realizó el traslado de dos mujeres al Hospital de Zona #21 y de un hombre al Hospital Metropolitano.

En el sitio permanecieron elementos de PC Estatal y de Movilidad de Guadalupe para agilizar el tránsito vehicular mientras se retiraban las unidades involucradas.

Atienden siniestro vehicular entre tráiler y carro particular en Escobedo

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron a un reporte de accidente vial registrado la mañana de este sábado en el municipio de Escobedo, donde se vieron involucrados un tráiler y un vehículo particular.

El incidente ocurrió a las 06:54 horas sobre la avenida Camino a las Pedreras, a la altura del Límite Noroeste. De acuerdo con el reporte inicial, un tráiler impactó a un vehículo, provocando que este fuera sacado de su carril y girara sobre la vía.

Tripulantes resultan ilesos tras el percance

En el automóvil viajaban tres personas, quienes fueron valoradas en el lugar por los cuerpos de auxilio. Tras la revisión, se confirmó que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.