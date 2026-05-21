Choque deja dos lesionados en la colonia Vista Hermosa

El percance vial ocurrió la mañana del miércoles en el cruce de la avenida Enrique C. Livas entre las calles Canadá y Guyana Francesa.

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Dos mujeres que viajaban de acompañantes en vehículos distintos resultaron con golpes durante un choque en la colonia Vista Hermosa.

El percance vial ocurrió la mañana del miércoles en el cruce de la avenida Enrique C. Livas entre las calles Canadá y Guyana Francesa.

Elementos de rescate y auxilio de Protección Civil de Monterrey se desplazaron hasta esas calles de la colonia Vista Hermosa.

Los socorristas atendieron a dos mujeres de aproximadamente que viajaban de acompañantes en una camioneta y un automóvil Versa.

A pesar del fuerte impacto y a que presentaban algunos golpes, ambas se rehusaron a ser trasladadas a un hospital.

Mientras tanto, elementos de tránsito de Monterrey investigan la responsabilidad de los conductores, tanto de la camioneta como del automóvil.

En ese cruce de calles se presume que la camioneta se impactó contra el automóvil, provocando que ambos quedaran varados sobre esas calles.

El cruce de calles se vio afectado debido al percance, por lo que se formó una fila de vehículos.