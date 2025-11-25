Choque deja dos lesionados en la colonia La Joya en Guadalupe

La conductora y un acompañante resultaron lesionados por lo que fueron trasladados al Hospital de Zona para su valoración médica.

Una taxista y su pasajero resultaron lesionados, luego de que su vehículo fue impactado por alcance y proyectado contra una barra de acero

El accidente que movilizó al personal de Protección Civil de Guadalupe ocurrió cerca de las seis de la mañana

Unidades de auxilio se movilizaron hasta el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia La Joya.

Los paramédicos encontraron en el interior de automóvil tipo Tsuru a la conductora y a un pasajero.

Ambos con golpes en diferentes partes del cuerpo por lo que fueron atendidos y trasladados a un hospital.

El accidente vial ocurrió presuntamente cuando el automóvil fue impactado por alcance cuando se desplazaba sobre la avenida con dirección al oriente.

El impacto provocó que el vehículo eco taxi fuera proyectado y se estrellara con el lado izquierdo contra la barra de acero.