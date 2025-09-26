Choque deja dos lesionados con la colonia Garza Nieto

Una mujer abordo de una motocicleta llevaba a su hijo de 13 años a la secundaria No. 6 que se encuentra cerca del lugar de los hechos

Un aparatoso accidente protagonizado por un automovilista dejó a una mujer y a su hijo lesionados cuando se trasladaban en una motocicleta en la colonia Garza Nieto en Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles José Manuel Herrera y la calle 20 de Noviembre, cuando la mujer llevaba a su hijo de 13 años a la secundaria No. 6, que se encontraba a unos minutos del lugar.

Según los primeros informes, el conductor de un vehículo blanco circulaba por la avenida 20 de Noviembre cuando impactó la motocicleta, proyectando a los ocupantes.

La mujer y su hijo, identificado como Ernesto Acevedo del Río, quedaron lesionados en la carpeta asfáltica. Los vecinos que escucharon el fuerte golpe salieron para prestarles ayuda.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil para prestar el auxilio a las personas que resultaron lesionadas. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja les brindaron los primeros auxilios, ya que presuntamente presentaban fracturas. El menor presentó un golpe en la cabeza.

El conductor se resguardó al interior del vehículo, el cual quedó muy dañado de la parte frontal.