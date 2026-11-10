Choque deja daños materiales en el bulevar Antonio L. Rodríguez

El percance vial en el que se vieron involucrados dos camionetas se registró durante la mañana de este lunes, a la altura de la colonia Miravalle

Un choque por alcance entre dos camionetas dejó daños materiales la mañana de este lunes sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en los carriles de poniente a oriente, a la altura de la colonia Miravalle, en Monterrey.

El accidente involucró a una camioneta negra y otra roja tipo pick up. De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la unidad negra habría reducido la velocidad sin previo aviso, lo que ocasionó que el conductor de la camioneta roja no alcanzara a frenar y terminara impactándola por la parte trasera.

La fuerza del golpe provocó que se activaran las bolsas de aire de la camioneta roja, además de que su defensa terminó desprendida. Por su parte, la unidad negra presentó únicamente daños menores.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a los ocupantes de ambos vehículos y descartaron que alguno necesitara ser trasladado a un hospital.

También arribaron elementos de Protección Civil municipal y Tránsito de Monterrey, quienes tomaron conocimiento de los hechos y deslindaron reesponsabilidades.

Por su parte, las aseguradoras acudieron al lugar y permanecieron a la espera de las grúas para retirar las unidades involucradas.

Pese al percance, la circulación no se vio afectada, debido a que ambos vehículos quedaron en el área de acotamiento, junto al camellón central.