Choque deja a tres con lesiones leves en centro de Monterrey

Aparentemente, la camioneta fue el vehículo que presentó el daño más fuerte, debido a que se reportan evidentes estragos en la parte frontal

El choque entre una camioneta y un vehículo tipo taxi dejó a tres personas lesionadas durante la mañana de este sábado en calles del centro de Monterrey.

Estos hechos se registraron alrededor de las 06:15 horas sobre la prolongación Aramberri, en su cruce con Venustiano Carranza.

Aparentemente, el conductor de la camioneta no respetó el alto, por lo que terminó impactando el costado izquierdo del taxi.

Por estos hechos, el vehículo presentó un fuerte impacto en la parte frontal de su estructura, además de activar las bolsas de aire. Mientras que el taxi sufrió daños sobre la puerta trasera izquierda, a la altura del neumático.

Las personas que resultaron lesionadas fueron identificados como Martha Elena, de 57 años; Arnulfo, de 67 años; y Steven de 28 años. Estas personas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Nuevo León.