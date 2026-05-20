Choque deja a mujer con golpes en la colonia Obrera

El accidente provocó que el cruce de calles se viera afectado ante la presencia de los vehículos colisionados y las unidades de auxilio.

Una mujer que viajaba de copiloto resultó con golpes, luego de que su automóvil fue impactado en la colonia Obrera.

El percance vial que movilizó a elementos de la Cruz Roja de Monterrey y a rescatistas de Protección Civil, ocurrió alrededor de las 08:30 horas.

Las unidades de auxilio se desplazaron hasta el cruce de las calles Fernando Montes de Oca e Isaac Garza.

Al llegar encontraron un automóvil Versa en color azul con daños en la parte frontal.

En el interior se encontraba una mujer de aproximadamente 45 años de edad, la cual sufrió golpes leves tras el percance.

El accidente provocó que el cruce de calles se viera afectado ante la presencia de los vehículos colisionados y las unidades de auxilio.