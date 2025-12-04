Choque deja a conductor prensado por 40 minutos en Monterrey

Al establecer que el lesionado estaba prensado, fue necesario que se utilizara el equipo de rescate urbano de Protección Civil de Monterrey

La velocidad y una distracción provocó que un conductor terminara prensado al chocar su automóvil contra un camión de carga.

Cerca de las cinco con 30 minutos del miércoles, unidades de rescate fueron movilizadas hasta el cruce de la avenida Cuauhtémoc entre Juan Ignacio Ramón y 15 de Mayo en el centro de Monterrey.

Al llegar al lugar encontraron a un conductor gravemente lesionado y prensado en el interior de un automóvil compacto con placas de Nuevo León y en color azul.

Al establecer que el lesionado estaba prensado, fue necesario que se utilizara el equipo de rescate urbano de Protección Civil de Monterrey

Con herramienta hidráulica entre ellas las quijadas de la vida cortaron parte de la carrocería y después de varios minutos las puertas de ambos lados.

Asimismo tuvieron que mover el tablero y el asiento para poder retirar al lesionado.

Mientras que los rescatistas trabajaban con el equipo, paramédicos de la Cruz Roja le aplicaron los primeros auxilios.

Al ser liberado, el conductor fue colocado en una camilla rígida y después llevado en ambulancia al hospital de zona número 21 del IMSS.

Las investigaciones llevadas a cabo por elementos de vialidad, revelaron que el lesionado se desplazaba por la avenida Juan Ignacio Ramón hacia el poniente.

Presuntamente por el exceso de velocidad, se impactó contra un camión de carga y ambos salieron proyectados alrededor de 20 metros.

Las pesquisas serán puestas a disposición del Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los conductores.