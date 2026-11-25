El hombre fue rescatado y trasladado en una ambulancia al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde ingresó en condición grave.

Un hombre resultó gravemente lesionado, con probables fracturas en ambas piernas, luego de participar en un choque entre dos unidades de transporte de personal en el municipio de Pesquería.

El accidente se registró alrededor de las 21:15 horas sobre la avenida Kia Motors, en su cruce con avenida del Parque, dentro de la colonia Industrial Asia Pacific Park.

En el percance participaron una camioneta Urban blanca, con placas 58-RD5P, y un camión de transporte de personal de la empresa Kia, identificado con el número económico 16620 y placas A-30176-R.

Tras el impacto, uno de los ocupantes quedó atrapado y con ambas extremidades inferiores lesionadas, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio realizaron maniobras para liberarlo.

El hombre fue rescatado y trasladado en una ambulancia al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde ingresó en condición grave.

En el sitio también se realizaron trabajos para retirar un derrame de aceite de aproximadamente dos por dos metros, mientras que elementos de Vialidad apoyaron en las labores de atención al accidente.