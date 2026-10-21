Choque de tres vehículos deja lesionados en avenida Lincoln

Choque de tres vehículos deja lesionados en la avenida Lincoln, en Monterrey; rescatistas usaron las quijadas de la vida para retirar una puerta.

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Un choque entre tres vehículos dejó personas lesionadas la tarde de este martes en la avenida Lincoln, en Monterrey.

Para auxiliar a los afectados, rescatistas utilizaron las quijadas de la vida para retirar la puerta de uno de los automóviles.

El accidente se reportó alrededor de las 13:55 horas en el cruce de León XIII y avenida Lincoln, en la colonia San Jorge.

En el lugar, un automóvil compacto color plata terminó con severos daños en la parte trasera, mientras que una camioneta roja presentó daños en la parte frontal.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de rescate acudieron para atender a las personas lesionadas. Durante las maniobras, los rescatistas utilizaron las quijadas de la vida para retirar una puerta del automóvil y facilitar la atención a los ocupantes.

Protección Civil de Nuevo León también movilizó personal al sitio para atender el reporte del accidente vial.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de personas lesionadas ni las causas que originaron el choque.