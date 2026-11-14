Choque de Transmetro y camioneta deja siete heridos en Monterrey

Choque de camioneta y Transmetro dejó siete lesionados en San Bernabé; tres fueron trasladados a hospitales para su atención médica.

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Un accidente vial entre una unidad de Transmetro y una camioneta particular dejó siete personas lesionadas la mañana de este jueves en Monterrey.

El percance se registró en el cruce de la avenida Aztlán y la calle Apolo, en la colonia San Bernabé, donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos vehículos participaron en el choque: una unidad de Transmetro, de color verde, y una camioneta Chevrolet.

Como resultado del impacto, siete personas resultaron lesionadas. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, mientras que otra fue llevada al Hospital Metropolitano.

Los cuatro pasajeros restantes permanecieron en el sitio para recibir valoración médica y obtener el pase correspondiente para su atención.

Elementos de Tránsito de Monterrey se hicieron cargo del accidente, mientras que los cuerpos de auxilio realizaron labores para eliminar riesgos en la zona.