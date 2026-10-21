Choque de tráileres derriba luminaria y mata a motociclista

Un motociclista murió en San Nicolás al caerle encima una luminaria derribada tras el choque de dos tráileres en la avenida Adolfo López Mateos.

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Un motociclista murió tras caerle encima una luminaria derribada por el choque de dos tráileres sobre la avenida Adolfo López Mateos, en San Nicolás.

La víctima mortal circulaba en dirección hacía Apodaca, a la altura de la calle Orión, mientras que las pesadas unidades iban por el sentido contrario de la arteria.

Trascendió que uno de los traileros golpeó un poste tras recibir un cerrón del otro trabajador del volante.

Por el impacto cayó la estructura y se jalaron los cables ligados a la luminaria instalada en el lado opuesto de la avenida, provocando que ésta colapsara también.

Al caer golpeó al motociclista, quien perdió el control de su vehículo y terminó sobre el pavimento.

Personal de la Cruz Roja se desplegó para brindarle primeros auxilios, sin embargo, murió en el sitio minutos después del percance.

Como parte del procedimiento de deslinde de responsabilidades, ambos traileros fueron detenidos por elementos de la Policía y Tránsito de San Nicolás.