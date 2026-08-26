Choque de tráileres deja un herido en carretera Nacional

Un tráiler chocó por alcance contra otra unidad en Montemorelos; una persona resultó lesionada y fue trasladada a una clínica del IMSS

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Una persona resultó lesionada en un choque por alcance registrado en la carretera nacional en Montemorelos, cuando el chófer presuntamente dormito al volante.

El choque se registró en la carretera nacional en el kilómetro 214 a la altura del tramo conocido como Congregación Calles.

Fueron dos los trailers que participaron en el choque registrado durante esta madrugada.

Una unidad de carga pesada que transportaba dos contenedores, circulaba en dirección de Monterrey a Tampico y choca en la parte trasera de otro trailer dañando la caja y la mercancía que transportaba.

Quién se quedó con la carga regada se trataba de la empresa con razón social Transportes Anso, con domicilio en Santiago y que transportaba desechables.

Los cuerpos de emergencia trasladaron al herido a la clínica del IMSS para su atención médica.

Ambos vehículos circulaban de Monterrey a Tampico y uno de los vehículos quedó en carril contrario de circulación al momento del choque.

La vialidad de Montemorelos Allende se encuentra lenta y quienes viajan de Allende a Montemorelos de la misma forma la circulación es lenta pues están habilitados un solo carril de circulación mientras que abanderan y retiran ambas unidades participantes en el choque.