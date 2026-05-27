Choque de tractocamión colapsa la avenida Revolución

El conductor presuntamente perdió el control de la unidad tras quedarse dormido, lo que provocó que se proyectara contra uno de los muros laterales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La circulación sobre la avenida Revolución colapsó la mañana de este martes luego de que un tractocamión se impactó contra la estructura lateral de un puente elevado, presuntamente debido a que el operador dormitó al volante, al sur de Monterrey.

El percance se registró alrededor de las 06:50 horas, sobre los carriles de sur a norte de la mencionada arteria, a la altura del puente que cruza el Arroyo Seco, en las inmediaciones de la colonia Rincón de la Primavera.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tractocamión circulaba por la zona cuando presuntamente perdió el control de la pesada unidad tras quedarse dormido, lo que provocó que se proyectara contra uno de los muros laterales del puente.

El fuerte impacto ocasionó daños en la unidad y provocó el derrame de diésel y aceite sobre la carpeta asfáltica, situación que representó un riesgo para otros automovilistas que transitaban por el sector.

Tras el reporte de emergencia, al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes iniciaron maniobras de seguridad y aplicaron diferentes químicos absorbentes para contener y eliminar los fluidos derramados, evitando así accidentes adicionales.

Paramédicos y personal de auxilio también valoraron al operador del tractocamión, quien afortunadamente no presentaba lesiones de consideración y no fue necesario su traslado a un hospital.

Durante las labores de atención y limpieza, elementos de tránsito de Monterrey mantuvieron completamente cerrada la Avenida Revolución, lo que generó largas filas de vehículos y severo congestionamiento vial en la zona durante las primeras horas del día.

Fue cerca de las 07:35 horas cuando concluyeron las maniobras y se liberaron gradualmente los carriles, permitiendo el restablecimiento de la circulación en esta importante vía del sur de la ciudad.