Choque de taxi deja a mujer lesionada en avenida Rodrigo Gómez

Una mujer de aproximadamente 53 años fue trasladada a un hospital luego de resultar lesionada en un choque entre el taxi en el que viajaba en Monterrey

El accidente se registró en el cruce de la avenida Rodrigo Gómez y Río Guayalejo, cuando el conductor del taxi, identificado como Juan Carranza, intentó incorporarse desde la avenida Alfonso Reyes hacia Rodrigo Gómez para continuar por Río Guayalejo.

De acuerdo con los primeros informes, al taxi le habrían cedido el paso en uno de los carriles de la avenida Rodrigo Gómez; sin embargo, al avanzar, un Chevrolet Aveo gris que circulaba en el segundo carril terminó impactándolo directamente en la puerta de la parte trasera del vehículo.

El impacto fue directamente contra la puerta del lado donde viajaba María Leyda Campos, de aproximadamente 53 años, quien iba acompañada de una amiga y una menor de edad.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a las tres pasajeras en el lugar y, tras valorarlas, determinaron que María Leyda sería trasladada a un hospital particular para recibir atención médica. Sus dos acompañantes no resultaron lesionadas.

La conductora del Aveo gris también fue valorada por los paramédicos, aunque no requirió traslado hospitalario.

Elementos de Tránsito y representantes de las aseguradoras permanecieron en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades por este choque de crucero.