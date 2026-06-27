Choque de taxi colectivo en Monterrey deja un herido

De acuerdo con el conductor del taxi, circulaba con dirección al puente Cuauhtémoc cuando un automóvil que transitaba por esa vialidad le cerró el paso.

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó lesionado la mañana de este viernes, luego de que el taxi colectivo en el que viajaba como copiloto fuera impactado al ser cerrado por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar, provocando que la unidad se estrellara contra el barandal del puente Cuauhtémoc, en Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la calle Moctezuma, en los laterales de la avenida Morones Prieto, en el cruce con Cuauhtémoc, en la colonia Independencia.

De acuerdo con el conductor del taxi, circulaba con dirección al puente Cuauhtémoc cuando un automóvil que transitaba por esa vialidad le cerró el paso. Perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el barandal del puente. El responsable continuó su marcha sin detenerse y no fue identificado.

A consecuencia del fuerte impacto, el pasajero que viajaba en el asiento del copiloto salió proyectado contra el parabrisas, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento.

Tras descender del vehículo, el hombre se desvaneció sobre la vía pública.

En el taxi colectivo viajaban además otros tres hombres, quienes resultaron ilesos y se retiraron del sitio debido a que se dirigían a sus trabajos. La unidad había salido de la colonia Independencia con destino al centro de Monterrey, donde los pasajeros acostumbran descender para abordar el transporte público.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, la esposa del lesionado arribó al lugar y permaneció a su lado para evitar que perdiera nuevamente el conocimiento.

Elementos de Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien posteriormente fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

El conductor del taxi no presentó lesiones, mientras que la unidad terminó con daños de consideración en la parte frontal tras el impacto contra la estructura del puente. Del vehículo presuntamente responsable no se proporcionaron características.