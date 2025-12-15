Choque de ruta urbana deja una decena de lesionados en Monterrey

Aparentemente, las fuertes lluvias registradas en la Zona Metropolitana fueron un factor determinante para provocar este incidente vial

El choque de una unidad de la ruta urbana 311 contra un poste dejó al menos 10 personas lesionadas durante esta tarde, en calles del centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron la tarde este domingo en el cruce de la calle Juan Álvarez y la avenida Francisco I. Madero, una fuente policíaca señaló que el conductor iba a exceso de velocidad, impidiendo dar la vuelta correctamente.

El camión de se dirigía a incorporarse a los carriles de la avenida Madero cuando la velocidad y el piso mojado propiciaron la pérdida del control y que se impactada contra dicho poste.

Abordó de la unidad se encontraban 10 pasajeros quienes resultaron con lesiones tras el impacto, por lo que solicitaron el pase médico, personal de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) y municipal realizaron la valoración médica.

Por su parte el chófer de la unidad quien prefirió no ser cuestionado, solo refirió que él no presentó ninguna lesión aparente.

Al lugar acudieron elementos de PCNL y Protección Civil de Monterrey, así como personal de la policía municipal quienes hicieron labores de tránsito para evitar un percance mayor.