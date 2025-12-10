Choque de ruta urbana deja siete lesionados en Monterrey

Aparentemente la camioneta particular no respetó la señal de alto instalada en calles de la colonia Independencia, lo que provocó el fuerte impacto

El choque de un camión de ruta urbana contra una camioneta particular provocó que al menos siete personas resultaran lesionadas en calles de la colonia Independencia, del municipio de Monterrey.

Estos hechos ocurrieron pasadas las 09:00 horas, cuando aparentemente el vehículo particular no respetó la señal de alto instalada en el cruce de la calle Jalisco y 5 de febrero, por lo que terminó siendo impactado por la unidad de transporte público.

Dicha camioneta particular resultó dañada desde el área de la puerta del conductor hasta el tanque de gasolina. Mientras que la unidad de transporte público resultó con el vidrio estrellado tras el impacto.

Personal de Protección Civil acudió hasta el sitio para confirmar que al menos siete personas resultaron lesionadas tras el impacto.

Trasciende que al menos dos de los afectados son menores de edad, por lo que fueron atendidos en el lugar de los hechos.

Ambos vehículos quedaron atravesados en ese cruce de calles, por lo que la vialidad fue desviada hacia otras calles.

- Con información de Marcial Pasarón -