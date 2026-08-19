Choque de motocicleta deja un muerto y dos heridos en Allende

En la motocicleta viajaba Yamileth Guadalupe Amador Pérez, originaria de Montemorelos y quien llevaba en brazos a su hijo Liam Yabath, de 4 años de edad

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Los ocupantes de una motocicleta participaron en un choque tipo estrellamiento en Carretera Periferico en Allende.

De acuerdo a datos preliminares, las autoridades señalaron que el joven, la mujer y un niño de 4 años viajaban en una motocicleta itálica modelo 2026 tipo150Z .

Motociclista perdió la vida en el choque

El conductor y quien perdió la vida fue identificado como Luis Fernando de León Garza, de 25 años de edad, quien murió en el choque tipo estrellamiento.

En la motocicleta viajaba Yamileth Guadalupe Amador Pérez, originaria de Montemorelos y quien llevaba en brazos a su hijo Liam Yabath, de 4 años de edad.

De acuerdo a Yamileth Guadalupe, fue trasladada a la clínica del Seguro Social y contó que fueron a cenar al municipio Allende, frente a la plaza.

Presuntamente un vehículo les cerró el paso

Declaró que estuvieron alrededor de tres horas conviviendo en el negocio y posterior, abordan la motocicleta en dirección a la carretera Libramiento Cadereyta Allende, toman el periférico donde chocan por estrellamiento; presuntamente, un vehículo le cerró el paso a la circulación y terminaron estrellándose contra los muros de contención en la carretera a la altura del río Ramos en Allende.

Mujer y niño fueron trasladados a una clínica

Los cuerpos de emergencia rescataron a Yamileth Guadalupe y al niño de 4 años de edad, Liam Yabath, a la clínica del seguro social, mientras que el joven motociclista murió en el sitio.

El joven sufrió desprendimiento de una de sus piernas al momento del estrellamiento, quedando sin signos vitales en la carpeta asfáltica.