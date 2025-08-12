Choque de crucero deja dos menores lesionados en Monterrey

Trascendió que el conductor del Versa habría manejado en estado de ebriedad, lo que será investigado por las autoridades

Dos menores resultaron lesionados tras un choque tipo crucero registrado la noche del domingo en la colonia CROC, al norte de Monterrey, hecho en el que uno de los conductores se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de la avenida Camino Real y Santos Palomo, donde participaron un vehículo Nissan Versa, color gris, y un Nissan Tsuru habilitado como taxi.

De acuerdo con los reportes, los menores viajaban en el Tsuru y presentaron golpes leves, por lo que fueron atendidos en el lugar por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Nuevo León.

Elementos del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate acudieron para brindar apoyo con la atención de los lesionados y realizar labores de control de la vialidad, que quedó reducida a un solo carril mientras se efectuaban las maniobras.

Trascendió que el conductor del Versa habría manejado en estado de ebriedad, lo que será investigado por las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.