Choque de camioneta deja tres lesionadas en Monterrey

La conductora presuntamente perdió el control del volante y se proyectó hacia la izquierda impactando la camioneta contra el poste de concreto.

Un total de tres mujeres, una de ellas de la tercera edad, resultaron lesionadas al estrellar la camioneta en que viajaban contra un poste.

El percance vial que movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y la Cruz Roja ocurrió a las 07:05 horas del viernes.

Personal de auxilio llegaron hasta el cruce de las calles Zacatecas y 16 de Septiembre en la colonia Independencia.

En el lugar localizaron una camioneta en color gris con placas de Nuevo León impactada contra un poste.

En el interior de la misma se encontraban tres mujeres, la conductora de aproximadamente 65 años de edad y dos jóvenes.

La primera en ser retirada fue una mujer que viajaba en el asiento posterior de la camioneta.

La víctima fue llevada hasta una de las ambulancias para ser trasladada a un hospital.

De acuerdo a la versión de testigos, la camioneta se desplazaba por la calle Zacatecas hacia el norte con dirección a Morones Prieto.

Pero al llegar al cruce presuntamente la conductora perdió el control del volante y se proyectó hacia la izquierda impactando la camioneta contra el poste de concreto.

El accidente provocó que un carril de circulación se viera afectado.