Choque de camiones deja 4 lesionados en el centro de Monterrey

Conductor de una unidad de la ruta 85 aparentemente no calculó correctamente la distancia y terminó impactando a un camión de la ruta 113

Un accidente entre dos camiones urbanos se registró en pleno centro de Monterrey, dejando al menos cuatro pasajeros con lesiones menores y daños materiales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Padre Mier, a la altura de la avenida Juárez, cuando el conductor de una unidad de la ruta 85 aparentemente no calculó correctamente la distancia y terminó impactando a un camión de la ruta 113 que se encontraba detenido para el ascenso y descenso de pasajeros.

Tras el impacto, la unidad de la ruta 85 resultó con severos daños en uno de sus costados, además de cristales rotos que alcanzaron a varios pasajeros. Paramédicos atendieron en el lugar a por lo menos cuatro personas, quienes presentaban lesiones mínimas, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey acudieron rápidamente al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar la vialidad en la zona, la cual se vio afectada por algunos minutos.

Ambas unidades fueron movidas hacia un costado de la calle para evitar mayor congestionamiento vehicular mientras se realizaban las labores correspondientes.