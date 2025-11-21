Choque de camiones deja 15 lesionados en carretera Apodaca–Juárez

Resultaron heridos 20 trabajadores que eran trasladados en las unidades, quienes, según versiones preliminares, laboran para la empresa Prolec

Un fuerte choque entre tres camiones dejó un saldo de 15 trabajadores lesionados durante la noche del miércoles sobre la carretera Apodaca–Juárez, a la altura de la colonia Lomas de La Paz.

El accidente fue reportado poco después de la medianoche. De acuerdo con testigos, un camión de la empresa Transportes Milán circulaba de norte a sur y pretendía incorporarse a la calle Lomas de Arabia, cuando fue impactado en su lateral por una unidad de la empresa Konect que presuntamente viajaba a exceso de velocidad.

Tras el golpe, fue el camión Konect el que se desvió hacia el camellón lateral, donde terminó por estrellarse contra un camión recolector de basura perteneciente a la empresa GEN.

Producto del impacto resultaron heridos 20 trabajadores que eran trasladados en las unidades, quienes, según versiones preliminares, laboran para la empresa Prolec. Equipos de auxilio llegaron hasta la zona para atender y trasladar a los lesionados a distintos hospitales del área metropolitana.

El área permaneció resguardada por elementos de tránsito mientras se realizaban las maniobras de retiro de los vehículos y el restablecimiento de la circulación.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.