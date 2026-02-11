Choque de camión y camioneta deja tres lesionados en San Nicolás

Colisión entre camión urbano y X-Trail provocó fuga de gas; tres heridos fueron llevados al Hospital Metropolitano en estado estable. Investigan presunto alto

Tres personas resultaron lesionadas la noche de este martes luego de un aparatoso accidente vial registrado en el centro de San Nicolás de los Garza, donde un camión de transporte urbano y una camioneta particular se vieron involucrados en una colisión que además provocó una fuga de gas, generando momentos de alarma entre quienes se encontraban en la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 21:56 horas en el cruce de las calles Bustamante y Bernardo Reyes, donde, de acuerdo con información preliminar, un camión de la ruta 129 Ébanos impactó de manera lateral a una camioneta tipo X-Trail. Tras el choque, ambos vehículos fueron proyectados varios metros, hasta terminar contra una barda y una línea de gas, lo que derivó en una fuga que incrementó el riesgo para los ocupantes y transeúntes.

Paramédicos brindaron atención inmediata a tres personas que resultaron con diversas lesiones a consecuencia del impacto. Tras ser estabilizadas en el lugar, fueron trasladadas al Hospital Metropolitano, donde se reportaron en condición estable, aunque permanecen bajo observación médica para descartar complicaciones.

De manera preliminar, se indicó que el accidente habría ocurrido luego de que la camioneta presuntamente no respetara un señalamiento de alto, lo que será determinado por las autoridades correspondientes conforme avancen las investigaciones.

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron posteriormente para atender la fuga de gas, la cual fue controlada en cuestión de minutos sin que se reportaran intoxicaciones ni daños mayores. En el sitio también se hicieron presentes rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Nicolás y paramédicos de la Cruz Roja, quienes coordinaron la atención a los lesionados y aseguraron la zona para evitar mayores riesgos.