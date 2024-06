Choque de camión urbano deja cuatro lesionados

Tras el impacto de un camión de la ruta 310 Troncal con un vehículo particular, cuatro personas quedaron lesionadas en el centro de Monterrey.



Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Arteaga y Xicoténcatl, donde el aparatoso accidente dejó a un Chevrolet ónix en color blanco mirando en otro sentido.



La conductora y tres pasajeros del camión resultaron lesionados, aunque no fueron de gravedad un paramédico señaló que era necesario recibir la atención de primera instancia para descartar afectaciones internas más fuertes.



Ninguno de los afectados requirió traslado al hospital, pero la conductora que recibió más el golpe se le solicitó mantener el cuerpo erguido para descartar alguna herida mayor y prevenir daños en articulaciones y columna.



Los primeros respondientes fueron las corporaciones, Protección Civil de Monterrey y la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de dar la valoración y los primeros auxilios a los tres pasajeros lesionados al interior del camión y a la conductora.



Mientras que el conductor del camión urbano no presentó lesiones, a pesar de lo aparatoso que fue el choque, ya que, debido a la fuerza del choque y el peso de la unidad de transporte público, el automóvil particular fue arrastrado algunos metros.



Ya que el automóvil fue impactado por la mitad al momento cruzar la calle Arteaga, elementos de tránsito de Monterrey acudieron para agilizar el tráfico hasta la llegada de las aseguradoras de ambas partes.



Tanto las unidades de los elementos de rescate, como el accidente obstruían parte del paso vehicular, lo que generó más tráfico de lo habitual en dirección de poniente a oriente, aunado a la cantidad de vehículos que sobrepasa la capacidad de las calles.



Asimismo, el camión de ruta golpeó de frente al carro particular y no sufrió daños mayores visibles, tan solo se le cayeron algunos focos, la defensa rota y se estrelló el parabrisas de lado del copiloto.

