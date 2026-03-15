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Choque contra tráiler deja un muerto y un lesionado en Apodaca

Por: Esmeralda Valdez

14 Marzo 2026, 09:12

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Elementos de PC de Nuevo León y del municipio de Apodaca realizaron maniobras para eliminar riesgos en la zona; servicios periciales inicia investigaciones

Choque contra tráiler deja un muerto y un lesionado en Apodaca

Un accidente vial registrado en el municipio de Apodaca dejó como saldo un hombre fallecido y otro más lesionado. El percance ocurrió en la Carretera Mezquital–Santa Rosa, a la altura del kilómetro 2, en el sector Corinto de la colonia Olimpo.

Tras el choque, los cuerpos de auxilio confirmaron que un hombre identificado como César Velazco falleció en el lugar. Otro hombre resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

En el accidente participaron una camioneta Ford Lobo con placas XY-3900-A y un tráiler Kenworth blanco de doble remolque, con placas 54-UM-2Z, perteneciente a la empresa Serviexpres y conducido por Pablo Ibarra Cepeda.

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Además, en el sitio se reportó la presencia de Jonathan Gu Rodríguez Nieto, de 41 años; Ricardo González, de 29; y Alexis Abraham González Reyna, de 40.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Apodaca realizaron maniobras para eliminar riesgos en la zona, mientras se esperaba el arribo de los servicios periciales para iniciar las investigaciones correspondientes.

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