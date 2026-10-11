Choque contra tráiler deja a dos menores y un adulto lesionados

Cuerpos de auxilio acudieron al cruce con El Jonuco para atender a los ocupantes de una camioneta que se estrelló contra una caja plana en Santa Catarina.

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Dos menores de edad y un hombre resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra la caja plana de un tráiler, sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina.

El accidente se registró la mañana de este sábado, en el cruce de la carretera a Saltillo con la carretera al Jonuco, donde una camioneta Toyota en color blanco chocó contra un tractocamión Freightliner.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, los lesionados son un hombre de 36 años y dos menores de 10 y 7 años. Los tres recibieron atención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García y Fuerza Civil, quienes abanderaron la zona y verificaron que no existieran riesgos adicionales.

Tras concluir la atención del incidente, las autoridades descartaron mayores riesgos en el sitio. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los lesionados.