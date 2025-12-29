Choque contra señalización deja dos lesionados en Escobedo

El exceso de velocidad vuelve a ser factor determinante en los accidentes, en el que el automóvil involucrado terminó volcado sobre la vialidad

Tripulantes de un automóvil compacto sufrieron varias lesiones luego de volcar su automóvil la mañana de este domingo, sobre el boulevard José López Portillo, en el municipio de Escobedo.

Aparentemente, la falta de pericia al circular por la transitada vialidad junto con el exceso de velocidad, provocó que el conductor se impactara contra una señalítica instalada a la altura de la colonia Valle de la Cañada.

Ante la fuerza del impacto, el vehículo giró 180° sobre su eje para terminar obstruyendo los dos carriles del costado derecho, con los neumáticos hacia arriba.

En el lugar, se visualizaron los restos de las autopartes propias de la unidad, así como fragmentos de vidrio dispersos sobre el pavimento y artículos propios de los tripulantes.

Protección Civil Nuevo León y Proxpol Escobedo arribaron al lugar para realizar las labores correspondientes en el lugar de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de trasladar hacia un hospital a los lesionados.