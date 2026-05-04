Choque contra señalamiento deja un lesionado en San Pedro

Paramédicos de Cruz Roja valoraron al hombre en el sitio y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Un vehículo compacto se impactó contra un señalamiento tipo bandera en el municipio de San Pedro, lo que movilizó a cuerpos de auxilio durante la mañana y provocó afectaciones a la circulación en una de las principales avenidas de la zona.

El reporte fue atendido entre las 07:23 y 07:53 horas en el cruce del Arroyo El Obispo y Río Santa Catarina, en el centro del municipio.

¿Cómo ocurrió el accidente en San Pedro?

De acuerdo con la información disponible, el conductor de un Chevrolet Beat color blanco con placas TEL473A terminó impactado contra un señalamiento, sin que se precisaran las causas del estrellamiento.

Personas que se encontraban en el lugar lograron auxiliar al conductor y sacarlo del vehículo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

¿Cuál fue el estado del conductor?

Paramédicos de Cruz Roja valoraron al hombre en el sitio y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

¿Qué trabajos se realizaron tras el impacto?

Elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil Monterrey realizaron labores para reducir riesgos en la zona, donde detectaron un derrame de aceite de aproximadamente 3 metros.

Para evitar accidentes adicionales, el área fue tratada con material absorbente mientras se mantenía el resguardo del sitio.

¿Cómo afectó a la vialidad?

La circulación en el boulevard Antonio L. Rodríguez se vio reducida, ya que solo un carril permaneció habilitado en dirección al poniente mientras continuaban las maniobras.

En el lugar también participaron elementos de Policía de Monterrey, quienes apoyaron con el control del tráfico y la seguridad perimetral.