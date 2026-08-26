Choque contra poste y puente en Monterrey deja tres lesionadas

Tres mujeres resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente en el cruce de Lincoln y Rangel Frías, donde una camioneta chocó contra un poste.

Tres mujeres resultaron lesionadas luego de protagonizar un aparatoso accidente durante la madrugada de este lunes en el cruce de las avenidas Lincoln y Rangel Frías, en la colonia Francisco García Naranjo, en Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:58 horas, cuando la conductora de una Chevrolet Tracker azul oscuro perdió el control y terminó impactándose de frente contra un poste que sostiene cableado de telefonía y parte de los sistemas de control de los semáforos.

El fuerte golpe provocó severos daños en la camioneta y, posteriormente, la unidad terminó impactándose con la parte trasera contra una de las columnas que sostienen el puente vehicular.

Tras el accidente, las tres mujeres que viajaban en la camioneta lograron salir del vehículo, mientras que al sitio se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil para brindarles atención.

Dos de las lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Zona número 21 del IMSS y una tercera fue llevada al Hospital Metropolitano. Las tres fueron reportadas como estables.

El choque también dejó daños importantes en la infraestructura de la zona, principalmente en el poste y el cableado relacionado con los servicios de telefonía y el control de los semáforos.

Sobre el pavimento quedaron además algunos líquidos derramados por el vehículo, por lo que los cuerpos de auxilio realizaron trabajos para eliminar cualquier riesgo para los automovilistas.

La circulación permaneció afectada mientras se atendía el accidente y se retiraba la unidad siniestrada. Finalmente, alrededor de las 05:04 horas, la vialidad quedó liberada.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, Cruz Roja Mexicana y Policía de Monterrey acudieron al lugar para atender la emergencia.