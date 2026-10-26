Choque contra poste deja dos mujeres lesionadas en Monterrey

En el automóvil, un KIA Rio modelo 2018, viajaban tres mujeres, quienes fueron valoradas por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)

Dos mujeres resultaron con múltiples contusiones después de que el automóvil en el que viajaban chocara contra un poste en el cruce de Aldama y Melchor Ocampo, en el Centro de Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León informó que el accidente fue reportado a las 10:41 horas de este domingo 25 de octubre. De acuerdo con la corporación, el vehículo compacto perdió el control al dar vuelta en la intersección y se impactó contra la estructura.

Paramédicos valoran a tres ocupantes

En el automóvil, un KIA Rio modelo 2018, viajaban tres mujeres, quienes fueron valoradas por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Dos de ellas presentaron múltiples contusiones

Movilidad de Monterrey queda a cargo del accidente

Elementos de Protección Civil estatal realizaron labores para eliminar los riesgos en el lugar.

Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo del sitio y de los procedimientos correspondientes al accidente.