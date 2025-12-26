Choque contra muro provoca incendio de vehículo en Mitras

Una unidad de Protección Civil estatal acudió al lugar, donde se confirmó que el automóvil involucrado presentaba un incendio posterior al impacto.

Un accidente vial registrado la mañana de este jueves dejó como saldo una persona lesionada, luego de que un vehículo se impactara contra un muro y comenzara a incendiarse, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el percance ocurrió en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y Ciudad Victoria, en la colonia Mitras Norte.

Elementos de auxilio realizaron las labores necesarias para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

El conductor resultó lesionado y fue atendido en el sitio por personal de emergencia, sin que fuera necesario su traslado a un hospital hasta el momento.