Choque contra caja de tráiler deja dos heridos graves en Linares

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades, el vehículo participante una camioneta Ford en color gris, chocó en la parte trasera de un tráiler

Las dos personas que fueron rescatadas prensadas de la cabina de una camioneta fueron trasladadas graves a un hospital, luego de que participaron en un choque contra la caja de un tráiler en carretera nacional.

El accidente vial se registró en la carretera nacional en dirección de Linares a Ciudad Victoria en el kilómetro 136.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades, señalaron que el vehículo participante se trataba de una camioneta Ford en color gris, la cual choca en la parte trasera de un tráiler que transportaba doble remolque.

Dos de las personas quedaron prensadas en la cabina de la camioneta. Fueron rescatados por paramédicos de la Cruz Roja con equipo de rescate urbano y los trasladaron al hospital general en la colonia Provilion; su estado reportado como delicado.

Las autoridades de la Guardia Nacional División Caminos trabajaron en el parte informativo para el peritaje de cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Por las condiciones y el estado de salud de las personas que fueron trasladadas de emergencia, no se dieron a conocer sus datos generales de identidad, por lo que autoridades de la fiscalía recaban información