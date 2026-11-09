Choque contra árbol deja tres heridos rumbo a Cerro Prieto

En el lugar, arribando el elemento del departamento de vialidad y tránsito para recabar datos del choque y determinar las causas

Tres personas resultaron lesionadas cuando viajaban por el camino a Cerro Prieto en Linares y el auto choca contra un árbol.

El accidente vial se registró en la carretera que dirige a la presa Cerro Prieto, a la altura de la curva conocida como El Federal.

Los hechos sucedieron cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y chocó contra un árbol.

Cruz Roja y CRUM trasladaron a los tres lesionados

Los cuerpos de emergencia para médicos de la Cruz Roja y CRUM trasladaron a tres personas que resultaron heridas.

En el lugar, arribando el elemento del departamento de vialidad y tránsito para recabar datos del choque y determinar las causas.

Los heridos presentaban golpes que no ponen en riesgo su vida, pero ameritaban la atención médica prehospitalaria.

Serán los agentes de vialidad los que recabarán datos y posteriormente realizarán labores del parte informativo.