Choque con tren en San Nicolás deja cuatro lesionados

Un accidente entre un tren y una camioneta dejó como saldo cuatro personas lesionadas la noche del martes en San Nicolás, luego de que el vehículo intentara cruzar las vías sin respetar las señales de advertencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:42 horas en el cruce de la avenida Diego Díaz de Berlanga con la calle Libaneses, frente a la colonia Carmen Romano. Personal de los cuerpos de rescate municipales acudió al lugar para atender a los ocupantes de una camioneta Honda CR-V, trasladando solo a uno de ellos a un hospital, mientras que los demás recibieron atención en el sitio.

Autoridades viales informaron que el conductor de la camioneta intentó ganarle el paso al tren, ignorando el silbato de advertencia que había activado el maquinista metros antes del cruce.

El área fue asegurada para facilitar las labores de atención y levantamiento del reporte correspondiente, mientras las autoridades investigan las causas y deslindan responsabilidades.