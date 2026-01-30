Choque con motociclista deja un lesionado en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un accidente vial con lesionados en Monterrey.
El accidente vial se registró en el cruce de la avenida Tlaquepaque y Gonzalitos de la colonia Los Doctores.
En el percance vial participó un vehículo Versa en color blanco con placas de circulación DAS-131-A y una motocicleta.
En los hechos resultó una persona lesionada, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja; tras una valoración en el sitio, el joven fue trasladado a un hospital de la localidad.