Choque con camión urbano deja tres lesionados en Monterrey

El percance vial involucró a una camioneta tipo pick-up en color gris y un camión urbano de la ruta 117 en donde tres personas resultaron lesionados

Un accidente protagonizado por una camioneta particular y un camión urbano dejó tres personas lesionadas.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en el cruce de las calles Escobedo y Reforma en el centro de Monterrey.

El percance vial involucró a una camioneta tipo pick-up en color gris y un camión urbano de la ruta 117.

Según información preliminar, el conductor de la camioneta transitaba sobre la calle Mariano Escobedo en dirección al sur cuando presuntamente se pasó la luz roja del semáforo y en ese mo mento chocó contra el camión urbano que circulaba sobre la calle Reforma.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes brindaron los primeros auxilios a tres personas lesionadas aunque no requirió su traslado a un hospital de la localidad.

Se espera el arribo de agentes de Vialidad y Tránsito de Monterrey para que tome conocimiento del percance vial.