Choque con camión cervecero deja tres lesionados en Monterrey

La madrugada de este martes, un fuerte accidente en el cruce de la avenida Raúl Rangel Frías y Arturo B. de la Garza en la colonia Del Maestro, dejó tres hombres lesionados de gravedad luego de que una camioneta se impactara contra un camión repartidor de cerveza.

El percance ocurrió alrededor de las 2:45 horas, cuando la camioneta tipo pick up se estrelló contra la parte trasera de la unidad de carga. El impacto provocó que los tripulantes quedaran con golpes y con heridas visibles, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de equipos de rescate.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de Nuevo León, de Protección Civil Monterrey y de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los tres lesionados. Tras la valoración, fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 del IMSS, donde quedaron bajo observación médica por la gravedad de sus lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Javier Ibarra, de 33 años, quien resultó con fractura en la rótula izquierda; José Gerardo de Anda Sánchez, de 27, con lesión en cráneo; y José Moisés Cardona Ruiz, de 29, quien presentó una herida abierta en la mano derecha.

En la zona también se hicieron presentes unidades de Servicios Públicos Primarios para la limpieza de escombros y personal de grúas para retirar los vehículos siniestrados, mientras elementos de la Policía de Monterrey resguardaban el área y se hacían cargo de la vialidad.

Las maniobras se extendieron hasta las 3:45 horas, lo que mantuvo la circulación parcialmente afectada en el sector durante el operativo de auxilio y remoción.

Las autoridades señalaron que el accidente será investigado para determinar las causas, aunque se presume que la velocidad y la falta de precaución pudieron influir en el choque.