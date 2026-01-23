Choque colapsa carretera a Nuevo Laredo y deja un lesionado

El accidente sobrevino cuando un automovilista chocó contra el auto del lesionado y al proyectarlo este se estrelló contra los muros del camellón central.

Una persona lesionada y el colapso de l carretera a Nuevo Laredo fue lo que provocó un choque estrellamiento. El accidente vial ocurrió sobre los carriles de Montrrrey a Nuevo Laredo a la altura del puente del Libramiento noreste. Durante el percance, el conductor resultó lesionado por lo que fue atendido por elementos de la Cruz Roja de Monterrey. Debido a que sufrió traumatismo en la cabeza, fue trasladado de inmediato al hospital de zona número 21. Se estableció que el accidente sobrevino cuando un automovilista chocó contra el auto del lesionado y al proyectarlo este se estrelló contra los muros del camellón central. El Fuerte impacto hizo que el auto saliera proyectado y quedará varado sobre el carril del lado oriente de la carretera.