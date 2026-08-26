Chofer se queda dormido y choca contra tráiler en Montemorelos

Tráiler que transportaba dos contenedores impacta en la parte trasera de otro tráiler dañando la caja y la mercancía que transportaba.

Una persona resultó lesionada en un choque por alcance registrado en la Carretera Nacional en Montemorelos, cuando el chofer presuntamente dormitó al volante.

El choque se registró sobre el kilómetro 214 a la altura del tramo conocido como Congregación Calles.

Fueron dos los tráileres que participaron en el choque registrado durante esta madrugada.

Una unidad de carga pesada que transportaba dos contenedores, circulaba en dirección de Monterrey a Tampico y chocó en la parte trasera de otro tráiler dañando la caja y la mercancía que transportaba.

Quién se quedó con la carga regada se trató de la unidad de la empresa con razón social Transportes Anso, con domicilio en Santiago, y que transportaba desechables.

Los cuerpos de emergencia trasladaron al herido a la clínica del IMSS para su atención médica.

Ambos vehículos circulaban de Monterrey a Tampico y uno de ellos quedó en el carril contrario de circulación.

La vialidad de Montemorelos a Allende se encuentra lenta y quienes viajan de Allende a Montemorelos de la misma forma la circulación es lenta pues están habilitados un solo carril de circulación mientras que abanderan y retiran ambas unidades participantes en el choque.