Chofer de Ruta 311 arrolla a mujer en Monterrey; Queda grave

Una mujer de la tercera edad resultó gravemente herida luego de ser arrollada por un camión urbano de la ruta 311 en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas en el cruce de la calle San Martín y la avenida Almazán, cuando la víctima descendió de la unidad y trató de cruzar la acera. Según testigos, en ese momento el operador del camión avanzó con el semáforo en verde, sin percatarse de la presencia de la mujer identificada como Bertha Flores de 72 años.

Fueron los mismos pasajeros y vecinos quienes advirtieron al chofer de lo sucedido, lo que provocó que detuviera y echara en reversa la unidad. Mientras tanto, habitantes del sector solicitaron ayuda de los cuerpos de emergencia.

Al sitio se movilizaron paramédicos de distintas corporaciones, entre ellos elementos de Protección Civil Monterrey, rescatistas del Grupo Nacional de Emergencias y rescate así como también Ambulancias UMT.

Los socorristas encontraron a la mujer con una herida profunda en el abdomen que expuso parte de sus órganos, por lo que de inmediato iniciaron maniobras de estabilización.

Tras varios minutos de atención en el lugar, la víctima fue trasladada al Hospital de Zona, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El chofer de la unidad fue detenido por elementos de Fuerza Civil identificado como Cristian Reyna ‘N’. Las autoridades de vialidad iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades en este accidente.