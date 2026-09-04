Chofer de camión va a prisión preventiva por choque en Pesquería

Además, la autoridad informó que el examen toxicológico practicado al detenido resultó positivo al narcótico conocido como cristal.

Un hombre de 30 años, identificado como Jesús “N”, quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por su presunta responsabilidad en el choque frontal que dejó tres personas sin vida y 11 más lesionadas en el municipio de Pesquería.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto sobre la carretera Pesquería-Los Ramones, a la altura de la colonia La Providencia.

Según la investigación, Jesús “N” conducía un camión de transporte de personal cuando presuntamente perdió el control de la unidad, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un vehículo tipo sedán en el que viajaban tres personas, quienes murieron en el lugar.

Tras el primer impacto, el camión también chocó contra otro autobús de transporte de personal, dejando a 11 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención de Jesús “N” y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo agravado.

Además, la autoridad informó que el examen toxicológico practicado al detenido resultó positivo al narcótico conocido como cristal.

Será el próximo 7 de septiembre cuando continúe la audiencia y se determine su situación jurídica.

Mientras tanto, como medida cautelar, el juez ordenó que Jesús “N” permanezca en prisión preventiva, internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.