Chofer baja a pasajero porque validador falló en Santa Catarina

En redes sociales está circulando un video que muestra un tenso momento que se vivió en un pasajero y un chofer de transporte público en Santa Catarina.

Una pasajera grabó el momento en que un joven que abordó la unidad de la ruta 155 presuntamente tuvo complicaciones con el lector de tarjeta.

Debido a la falla, el joven no podía pagar su pasaje, deteniendo a otros pasajeros que buscaban a bordar.

En el video se puede escuchar que el chofer le pide al joven que pague de otra forma, debido a que presuntamente por una falla en el validador no le aceptaba el pago correspondiente.

Según el relato en redes sociales, los pasajeros tuvieron que esperar un tiempo considerable debido a que el joven no se bajaba y el chofer no avanzaba.

Finalmente, se puede ver que el joven baja de la unidad porque no pudo pagar su pasaje para abordar la unidad.

El joven se quedó molesto y continuó discutiendo con el chofer, pero desde abajo de la unidad.

¿Qué pasa si el validador falla?

En Nuevo León, si el validador de un camión falla, el viaje será gratuito. Esta medida se aplica cuando el sistema electrónico de pago (tarjeta o aplicación) no funciona correctamente en el camión.

En estos casos, el usuario no deberá pagar el viaje y podrá subir al camión sin necesidad de pagar.

Las autoridades de movilidad del estado informan a los usuarios sobre esta medida mediante anuncios dentro de las unidades.

Antes de subir al camión, es recomendable verificar que el validador esté funcionando correctamente.

Si el validador no funciona, no se debe intentar pagar con efectivo, ya que no se aceptará.

Si tiene dudas sobre el sistema de pago, se puede consultar la página web de Urbani o llamar al 070, dijo el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

