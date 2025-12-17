Chocan vehículos en Doctor Coss e Isaac Garza en Monterrey

Por: Danea Lázaro 16 Diciembre 2025, 20:24 Compartir

Ambos pasajeros fueron atendidos por elementos de PC, quienes descartaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario llevarlos a un hospital

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un choque entre dos vehículos movilizó a los elementos de Protección Civil de Nuevo León y Policía Municipal, al cruce de las calles Isaac Garza y Doctor Coss, en el centro de Monterrey. El percance ocurrió entre dos camionetas, una en color gris, modelo Hilux y una blanca modelo Frontier, ambos pasajeros fueron atendidos por personal de Protección Civil, quienes descartaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslados a un hospital. Los elementos comenzaron con las investigaciones para determinar responsabilidades, pues, en la zona no funcionaban los semáforos. La vialidad se vio afectada debido al cierre de un carril. Además, se destacó el daño aun poste ubicado en la esquina de doctor Coss.