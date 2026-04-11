Chocan tres vehículos sobre la carretera a Nuevo Laredo

El percance vial colapsó durante esta mañana la carretera a Nuevo Laredo, provocando largas filas de autos y unidades de carga pesada

Lo mojado del pavimento provocó que tres vehículos chocaran en la carretera a Nuevo Laredo y una persona resultara lesionada.

El accidente vial ocurrió cerca de las seis de la mañana en los carriles de sur a norte a la altura del kilómetro 17, frente a la colonia Moisés Sáenz, en Apodaca.

Esto provocó que unidades de la Cruz Roja se desplazaran hasta ese lugar a prestar el auxilio.

Los paramédicos que llegaron al lugar atendieron a uno de los conductores al resultar con golpes en diferentes partes del cuerpo.

La víctima del percance fue trasladada a las instalaciones del Hospital de Zona número 21 del IMSS.

El accidente sobrevino cuando los vehículos se desplazaban con dirección al norte de esa carretera.

La velocidad sobre pavimento mojado provocó que al pasar el Libramiento Noreste uno de los automóviles chocará por alcance.

El fuerte impacto hizo que uno de los vehículos chocará contra el camellón central y brincará el camellón central.

El percance cerró dos carriles de circulación hacia Nuevo Laredo y uno más hacia la ciudad de Monterrey.

La carretera se colapsó por más de tres horas y la fila de vehículos de carga, particulares y de pasajeros alcanzó una distancia de tres kilómetros.

Los carriles principales y laterales de esa arteria materialmente se paralizaron.