Chocan tres vehículos en Carretera Nacional; hay un lesionado

Un leve accidente por alcance entre dos vehículos provocó que un tercer conductor se impactara contra estos dejando importantes daños y un lesionado

Un choque por alcance que se registró en la carretera nacional provocó un segundo percance de mayor magnitud, en donde resultó una persona lesionada.

El primer percance se registró entre dos vehículos por alcance antes de Los Cristales, por lo que se encontraban detenidos en el carril de alta velocidad.

Sin embargo, un tercer vehículo se impactó sobre estos a gran velocidad, provocando un accidente de mayores dimensiones en donde una persona resultó lesionada.

Este último choque provocó que los vehículos invadieran otros carriles de circulación, afectando la vialidad en dirección de sur a norte, es decir, de Santiago a Monterrey.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos para brindar los primeros auxilios a los afectados, así como de Policía y Tránsito de Monterrey para resguardar la zona.

Una persona fue atendida cuando se encontraba recostada en el camellón central.

El accidente está generando una gran carga vehicular debido al cierre de dos carriles de circulación.