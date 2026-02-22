Chocan tren y pipa con 40 mil litros de diésel

El impacto entre una máquina de carga y un autotanque desató un derrame total de combustible en Escobedo. Autoridades evaluaron la zona tras la volcadura.

Un accidente ferroviario en Escobedo entre un tren de carga y una pipa que transportaba 40 mil litros de diésel provocó la volcadura del autotanque y el derrame total del combustible, lo que activó un operativo de evaluación y seguridad en la zona.

¿Dónde ocurrió el choque entre el tren y la pipa?

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el percance se registró en el cruce del Anillo Periférico y la Vía a Torreón, punto donde convergen el tránsito pesado y las vías ferroviarias.

En el lugar fue localizado un camión Kenworth blanco que, tras impactarse con la máquina de Ferromex, terminó volcado a un costado de las vías. Como consecuencia, el diésel quedó esparcido en un área aproximada de 30 a 40 metros sobre tierra.

¿Quiénes conducían las unidades involucradas?

La pipa era conducida por Manuel Gutiérrez Varela, de 58 años, mientras que el tren era operado por Juan Antonio Villa. Tras la evaluación preliminar, las autoridades descartaron riesgos adicionales derivados del derrame.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron al sitio para atender la emergencia, coordinar las labores de seguridad y delimitar el área afectada, a fin de evitar incidentes mayores mientras se realizaban las maniobras correspondientes.