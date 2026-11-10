Chocan tráiler, camión de personal y auto en Libramiento Noroeste

El accidente ocurrió cerca de la avenida Raúl Salinas; el transporte derribó un poste de energía eléctrica y dos conductores rechazaron el traslado hospitalario

Se registró un accidente múltiple en el Libramiento Noroeste, cerca del cruce con la avenida Raúl Salinas, que involucró a un tráiler, un camión de transporte de personal y un automóvil compacto.

Los hechos se registraron cuando, presuntamente, el conductor del tráiler intentó incorporarse a la salida hacia Raúl Salinas, sin percatarse de que a su costado derecho circulaba el transporte de personal, lo que provocó el impacto.

Tras el choque, el camión de personal derribó un poste de energía eléctrica, por lo que cuerpos de auxilio acudieron al sitio para atender el reporte.

Paramédicos de Cruz Roja valoraron a los involucrados; sin embargo, el conductor del automóvil y el operador del transporte de personal rechazaron ser trasladados a un hospital.