Chocan motoneta y Versa en Monterrey; mujer resulta lesionada

Una mujer de 57 años resultó lesionada al chocar su motoneta contra un Versa en Fomerrey 115, al norte de Monterrey; sufrió una herida en la cabeza.

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Una mujer de 57 años resultó lesionada tras participar en un choque entre una motoneta y un automóvil Versa, en calles de la colonia Fomerrey 115, al norte de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la avenida Drosera y la calle La Bica, donde por causas que serán determinadas por las autoridades, ambos vehículos colisionaron.

Tras el impacto, Patricia García Bustamante, de 57 años, quien conducía la motoneta, terminó con una lesión en la cabeza que le provocó una fuerte hemorragia.

Elementos del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Los rescatistas lograron controlar la hemorragia y vendaron la herida mientras esperaban el arribo de una ambulancia.

Posteriormente, personal de Protección Civil de Monterrey se sumó a las labores de auxilio y mantuvo la atención de la mujer hasta la llegada de los paramédicos.

La lesionada fue valorada por los cuerpos de emergencia, quienes revisaron sus signos vitales y determinaron su traslado al Hospital Tierra y Libertad para recibir atención médica.

En el sitio permanecieron el conductor del Versa y un familiar de la mujer lesionada, a la espera de la llegada de elementos de Tránsito de Monterrey y de la compañía aseguradora para determinar las responsabilidades correspondientes.