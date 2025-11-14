Chocan motociclistas contra pipas en Santa Catarina

En el segundo percance vial, un motociclista resultó con golpes en su pierna derecha por lo que recibió atención por parte de elementos de Protección Civil

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En dos accidentes distintos, separados por apenas 15 metros y un lapso de una hora, dos motociclistas resultaron heridos tras chocar contra dos pipas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en Santa Catarina.

Fue a la altura del Parque Industrial 300, casi en el cruce de la calle Microempresarios, donde ocurrieron los percances.

El primero se reportó minutos antes de las 7:00 de la mañana, en el sentido de la circulación proveniente de García.

De acuerdo con testigos, el motociclista conducía zigzagueando a exceso de velocidad y se estrelló de frente contra la parte trasera una pipa que llevaba agua.

Identificado como Aldo, de 28 años de edad aproximadamente, el conductor del vehículo ligero salió proyectado contra el pavimento.

Elementos de Protección Civil municipal le brindaron los primeros auxilios, pero tuvo que ser trasladado en estado inconsciente hasta el Hospital 21 de Zona del IMSS.

Poco más de una hora después, a las 8:30 am y cuando todavía permanecía la movilización policiaca, otro accidente similar ocurrió.

A unos pasos del primero, pero en sentido contrario de la circulación, un motociclista se estampó contra otra pipa.

El reporte de Tránsito municipal indicó que la pesada unidad tiró accidentalmente una pala cuando iba en movimiento.

Los tripulantes detuvieron la marcha sobre la avenida para recoger la herramienta y fue en ese momento cuando el motociclista los chocó, presuntamente al ir distraído por observar el primer accidente.

Aunque resultó con lesiones en la pierna derecha, Manuel Villegas de 23 años, no requirió traslado médico y pudo ser atendido por Protección Civil.

Por los accidentes, ambos sentidos de la circulación sufrieron tráfico a vuelta de rueda por más de una hora.